2018-11-07T16:57:18+03:00
Общество

Английский словарь Collins назвал главное слово 2018 года

Этим термином называют непоправимое нанесение вреда окружающей среде
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Английский словарь Collins назвал главное слово 2018 годаАнглийский словарь Collins назвал главное слово 2018 годаФото: Twitter.com
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По версии английского словаря Collins Dictionary главным словом 2018 года является термин single-use, то есть «одноразовый».

Издатели словаря прокомментировали свой выбор, сославшись на острые проблемы экологии в мире.

Термин single-use, описывающий предметы, неограниченное использование которых обвиняют в нанесении вреда окружающей среде и цепочке питания, назван словом 2018 года Collins. Single-use относится к продукции – часто пластику – которая "производится для однократного использования" перед выбрасыванием. Фотографии пластиковых предметов, плавающих в самых отдаленных районах океанов привели к разворачиванию компании по сокращению их использования,-отметили издатели словаря в посте на официальной страничке в Twitter.

Также эксперты заметили, что в течение пяти лет слово «одноразовый» стало употребляться в четыре раза чаще, по мере повышения уровня информированности в обществе о данной экологической проблеме.

К слову, в шорт-лист претендентов на звание слова года, вошли и такие слова, как backstop (термин, который используется для обозначения юридических договоренностей по поводу статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае отсутствия соглашения между Великобританией и ЕС по Брексит), gammon (то есть «окорок». так в Англии описываются мужчины средних лет с красными лицами и реакционными взглядами, тех, кто одобряет Брексит). Претендентом стало словосочетание MeToo («я тоже»), обозначающее движение против сексуальных домогательств.

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