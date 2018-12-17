2018-12-17T14:19:08+03:00
Политика

Песков прокомментировал возможное объединение России и Белоруссии

Официальный представитель Кремля заявил, что стороны развивают формат Союзного государства
Алена Басавина
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Песков прокомментировал объединение России и БелоруссииПесков прокомментировал объединение России и БелоруссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тема объединения России и Белоруссии после 2024 года не стоит на повестке дня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров», - заверил официальный представитель Кремля. По его словам, страны на данный момент развивают формат Союзного государства.

«Белоруссия является нашим братским, самым ближним стратегическим союзным партнером. То есть, Белоруссия - это наш союзник с большой буквы», - сказал Песков.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Политик отметил, что намерен обсудить проблемные вопросы в отношениях между Москвой и Минском. Известно, что двусторонняя встреча уже запланирована на конец 2018 года.

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