Песков прокомментировал возможное объединение России и Белоруссии
Тема объединения России и Белоруссии после 2024 года не стоит на повестке дня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров», - заверил официальный представитель Кремля. По его словам, страны на данный момент развивают формат Союзного государства.
«Белоруссия является нашим братским, самым ближним стратегическим союзным партнером. То есть, Белоруссия - это наш союзник с большой буквы», - сказал Песков.
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Политик отметил, что намерен обсудить проблемные вопросы в отношениях между Москвой и Минском. Известно, что двусторонняя встреча уже запланирована на конец 2018 года.