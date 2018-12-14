Лукашенко надеется на скорую встречу с Путиным

14 Дек. 11:35 2018-12-14T12:03:06+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь в пятницу, 14 декабря, в Минске с российскими журналистами, выразил надежду на скорую встречу с главой нашего государства Владимиром Путиным.

Как отметил политик, он намерен обсудить со своим российским коллегой некоторые проблемные вопросы в отношениях между Москвой и Минском. «Вопросы пока остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить», - приводит слова Лукашенко ТАСС.

Вообще, по словам белорусского лидера, тем, заслуживающих внимания, накопилось достаточно.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о том, что Путин и Лукашенко проведут еще одну двустороннюю встречу до конца 2018 года. Как подчеркнул представитель Кремля, к такой договоренности пришли сами политики.