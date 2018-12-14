2018-12-14T11:35:16+03:00
Политика

Лукашенко надеется на скорую встречу с Путиным

По словам президента Белоруссии, накопилось достаточно тем, заслуживающих внимания
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу, 14 декабря, в Минске на традиционной ежегодной встрече с российскими журналистами, выразил надежду на скорую встречу с главой нашего государства Владимиром Путиным.

Как отметил политик, он намерен обсудить со своим российским коллегой некоторые проблемные вопросы в отношениях между Москвой и Минском. «Вопросы пока остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить», - приводит слова Лукашенко ТАСС.

Вообще, по словам белорусского лидера, тем, заслуживающих внимания, накопилось достаточно.

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