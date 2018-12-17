2018-12-17T15:19:19+03:00
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию на Балканах

Также участники совещания говорили о положении дел в регионах, где наблюдаются сильные морозы
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 17 декабря, стало известно, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. По словам пресс-секретаря главы нашего государства Дмитрия Пескова, в ходе этой встречи обсуждалась ситуацию на Балканах.

«Участники совещания подробно обменялись мнениями о ситуации на Балканах», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Кроме того, на заседании говорили о положении дел в регионах, где наблюдаются сильные морозы. При этом, как заметил Песков, «была акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ» в этих субъектах РФ.

Стоит отметить, что обстановка на Балканах обострилась после того, как «парламент» непризнанной республики Косово утвердил пакет законопроектов о трансформации своих легковооруженных сил безопасности в полноценную армию.

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