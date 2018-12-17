Полиция Франции задержала подозреваемых по делу о страсбургской стрельбе

17 Дек. 22:04 2018-12-17T22:04:10+03:00

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Во Франции задержали двух подозреваемых в пособничестве злоумышленнику, который устроил стрельбу в Страсбурге. Об этом сообщает радиостанция France 3.

Согласно обнародованным данным, задержанные помогли 29-летнему Шерифу Шекату приобрести оружие. Речь идет о револьвере 1892 года, произведенном на оружейном заводе в Сент-Этьене.

Напомним, что 11 декабря один из жителей Страсбурга открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки, которая проходила в центре города. На месте погибли 3 человека, еще 12 получили ранения. Стрелку удалось скрыться.

Позже число жертв возросло до пяти. Злоумышленник был убит после перестрелки с полицией, которая вела розыск около двух суток.

Изначально по подозрению в пособничестве были задержаны члены семьи 29-летнего террориста. Позже их отпустили из-за отсутствия каких-либо доказательств причастности.

Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая организация ИГ, запрещенная на территории России.