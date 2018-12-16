16 Дек. 23:40 2018-12-16T23:59:32+03:00

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По последним данным, число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти человек. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.

В воскресенье в больнице от ран скончался еще один из пострадавших во время стрельбы на рождественской ярмарке в центре города. По данным агентства Reuters, умершая - гражданка Польши. Других подробностей не сообщается.

Стрелок, Чериф Чекатт, был убит в четверг ночью после пестрелки с полицией, которая охотилась за ним в течение двух суток. В поисках преступника участвовали более 700 сотрудников сил безопасности.

Ранее сайт "КП" сообщал, что члены семьи 29-летнего террориста были отпущены на свободу. На данный момент у следствия отсутствуют какие-либо доказательства их причастности к преступлению.

Напомним, что 11 декабря один из жителей Страсбурга открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки, которая проходила в центре города. На месте погибли 3 человека, еще 12 получили ранения.