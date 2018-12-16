Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти человек
Гражданка Польши скончался от ран в больнице
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По последним данным, число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти человек. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.
В воскресенье в больнице от ран скончался еще один из пострадавших во время стрельбы на рождественской ярмарке в центре города. По данным агентства Reuters, умершая - гражданка Польши. Других подробностей не сообщается.
Стрелок, Чериф Чекатт, был убит в четверг ночью после стрельбы по полиции, закончив двухдневную охоту, в которой участвовало более 700 сотрудников сил безопасности.