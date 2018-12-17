2018-12-17T22:24:52+03:00
Экономика

Орешкин: отсутствие российской делегации ударило бы по репутации форума в Давосе

Министр экономического развития смог убедить руководство ВЭФ пригласить бизнесменов из России
Алена Басавина
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Орешкин договорился с руководством ВЭФОрешкин договорился с руководством ВЭФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отсутствие российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе ударило бы по репутации мероприятия. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Я в ноябре был в Дубае, там был тот человек, который сейчас возглавляет форум, Бёрге Бренде, мы с ним проводили обсуждение», - указал министр. По его словам, собеседник согласился сохранить статус независимой площадки.

До руководства форума Орешкину удалось донести, что присутствие российской делегации важно для самого форума.

«Для репутации ВЭФ это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка - не независимая и может управляться извне», - приводит ТАСС слова Орешкина. В результате коллеги доводы министра услышали.

Ранее появилась информация, что на Всемирный экономический форум в Давосе не будут приглашены некоторые российские бизнесмены. По опалу попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин.

Позже глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о возможном отказе от участия в мероприятии российской делегации из-за сложившейся ситуации.

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