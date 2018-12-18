Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ против героизации нацизма

18 Дек. 01:03 2018-12-18T01:36:51+03:00

Против российского проекта выступили только США и Украина

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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в понедельник проголосовала за принятие российского проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 129 государств, 54 страны воздержались, и лишь США и Украина высказались против.

Подготовленный РФ документ, состоящий из 66 пунктов, также призывает к искоренению неонацизма и любых других видов практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

В резолюции говорится об озабоченности тем, что наблюдается героизация нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", что выражается в сооружении памятников и мемориалов, а также в проведении публичных демонстраций, передает ТАСС.

Приняв документ, ГА ООН "призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", и рекомендует всем государствам бороться с ними на законодательном уровне.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия продолжат усилия по противодействию героизации нацизма.