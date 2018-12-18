2018-12-18T01:45:46+03:00
Политика

Мэй назначила дату голосования парламента по сделке с ЕС по Brexit

Депутаты вернутся к дебатам по этому вопросу 7 января
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза состоится в британском парламенте в третью неделю января 2019 года. Об этом в понедельник заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Я могу подтвердить сегодня, что мы намерены вернуться к дебатам, предваряющим голосование, 7 января и проведем голосование на следующей после этого неделе", - сказала она.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал проведение голосования по вопросу о вынесении вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Он назвал "неприемлемым" решение главы кабмина перенести голосование депутатов по соглашению с Бюсселем об условиях выхода из Евросоюза на 2019 год.

Первоначально планировалось, что парламентарии проголосуют уже 11 декабря, но Мэй перенесла его в виду явного отсутствия в Палате общин поддержки этой сделки, согласованной с ЕС 25 ноября. Условиями Brexit выражают недовольство не только лейбористы, но и однопартийцы премьера. Главное беспокойство у британцев вызывает договоренность с ЕС по границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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