В Великобритании инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй

17 Дек. 23:26 2018-12-18T00:23:36+03:00

Лидер лейбористов критикует премьера за перенос голосования по Brexit на 2019 год

Изменить размер текста: A A

В британском Парламенте лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Он назвал "неприемлемым" решение главы кабмина перенести голосование депутатов по соглашению с Бюсселем об условиях выхода из Евросоюза на 2019 год.

Корбин заявил, что лишь выразив недоверие премьеру, парламент сможет провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе. Прямую трансляцию с заседания Палаты представителей ведет телеканал Sky News.

Однако лейбористы критикуют Корбина за то, что он призывает выразить недоверие только премьеру, а не правительству в целом, что было бы более значимым и могло бы вызвать всеобщие выборы в случае проигрыша тори.

Как передавал сайт "КП", 12 декабря парламентские консерваторы провели тайное голосование по вопросу выражения вотума недоверия Мэй. В поддержку премьера проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117. Это подзволило ей оставаться и лидером Консервативной партии, и главой правительства Соединенного Королевства.