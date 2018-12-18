2018-12-18T09:54:21+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали принятие Генассамблеей ООН украинской резолюции о «милитаризации» Крыма

Как считает сенатор Ольга Тимофеева, Запад и дальше будет поощрять режим, созданный в незалежной «для тарана России»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федерации прокомментировали принятие Генассамблеей (ГА) ООН украинской резолюции о «милитаризации» Крыма, а также акватории Азовского и Черного морей. Как заявила член комитета по международным делам Ольга Тимофеева, это голосование во всемирной организации показало, что Запад и дальше будут только поощрять режим, созданный в незалежной «для тарана России». По словам политика, западные страны хотят, чтобы «средства, вложенные в Украину, сработали».

При этом сенатор заметила, что 19 стран не поддержали антироссийскую резолюцию Киева, и еще 72 государства воздержались. «Это тоже необходимо отмечать. Абсолютное большинство уже у США и их приспешников отсутствует. Мы прекрасно понимаем (а теперь уже выстроены составляющие того кризиса на Украине, который был спровоцирован в 2014 году), кто его (кризис) инсценировал, организовывал - это группа западных партнеров: США, ФРГ, Франция - то ядро НАТО, которое существует, и, соответственно, сейчас они будут продолжать действовать в том же ключе», - сказала Тимофеева в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 17 декабря, Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму. В этом документе говорится о «милитаризации» Крыма и о том, что ГА ООН осуждает РФ за строительство моста через Керченский пролив.

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