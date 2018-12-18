2018-12-18T04:03:22+03:00
Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму

Документ говорит о "милитаризации" Крыма и осуждает РФ за строительство моста через Керченский пролив
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание ООН в Нью-ЙоркеЗдание ООН в Нью-ЙоркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В ней сказано, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".

Также в документе говорится о том, что ГА ООН осждает РФ за строительство моста через Креченский пролив, за наложенные ограничения на прохождение иностранных судов в Азовском море, а также за увеличение военного присутствия России в Черном и Азовском морях.

За документ проголосовали 66 стран, против - 19, и 72 государства воздержались.

Как передает ТАСС, члены ГА отклонили предложения Ирана и Сирии, который могли бы сбалансировать резолюцию, например о проведении "тщательного и транспарентного расследования” инцидента в Керченском проливе и привлечении виновных к ответственности. Также не был внесен призыв к обеим сторонам быть сдержанными, уважать суверенные границы друг друга, и воздержаться от призывов к разрушению критически важных инфраструктурных объектов.

Как писал сайт kp.ru, 14 декабря Евросоюз по итогам саммита решил не вводить санкции против России за инцидент с украинскими кораблями в Черном море, на чем настаивала Украина и некоторые страны Восточной Европы.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины намеренно нарушили госграницу России при прохождении Керченского пролива. Они не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны. Сейчас экипажи судов (24 человека) находятся в СИЗО "Матросская тишина" и "Лефортово".

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума. По результатам голосования 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали за вхождение в состав России.

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