Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму
В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В ней сказано, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".
Также в документе говорится о том, что ГА ООН осждает РФ за строительство моста через Креченский пролив, за наложенные ограничения на прохождение иностранных судов в Азовском море, а также за увеличение военного присутствия России в Черном и Азовском морях.
За документ проголосовали 66 стран, против - 19, и 72 государства воздержались.
Как передает ТАСС, члены ГА отклонили предложения Ирана и Сирии, который могли бы сбалансировать резолюцию, например о проведении "тщательного и транспарентного расследования” инцидента в Керченском проливе и привлечении виновных к ответственности. Также не был внесен призыв к обеим сторонам быть сдержанными, уважать суверенные границы друг друга, и воздержаться от призывов к разрушению критически важных инфраструктурных объектов.
Как писал сайт kp.ru, 14 декабря Евросоюз по итогам саммита решил не вводить санкции против России за инцидент с украинскими кораблями в Черном море, на чем настаивала Украина и некоторые страны Восточной Европы.
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины намеренно нарушили госграницу России при прохождении Керченского пролива. Они не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны. Сейчас экипажи судов (24 человека) находятся в СИЗО "Матросская тишина" и "Лефортово".
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума. По результатам голосования 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали за вхождение в состав России.