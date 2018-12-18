Госдума может облегчить получение гражданства пострадавшим за веру украинцам

18 Дек. 10:11 2018-12-18T11:03:08+03:00

Как заметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в настоящее время в незалежной «грубо нарушается» право граждан на свободу вероисповедания

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Во вторник, 18 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты российского парламента в ближайшее время могут подготовить законопроект, предусматривающий особый порядок получения российского гражданства для пострадавших за веру украинцев.

Как заметил политик, в настоящее время в незалежной «грубо нарушается» право граждан на свободу вероисповедания. «Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов - свобода вероисповедания», - приводит слова Володина ТАСС. При этом председатель Госдумы уточнил, что в соседней стране на священнослужителей оказывается давление, проводятся обыски и допросы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, а также к генеральным секретарям ООН и ОБСЕ из-за давления на Украинскую православную церковь (УПЦ). В своем послании он заявил о начале полномасштабных гонений в незалежной. В частности, предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, что архиереев УПЦ задерживают под различными предлогами и пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям.