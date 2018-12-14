2018-12-14T11:46:21+03:00
Общество

Патриарх Кирилл обратился к генсеку ООН и Папе Римскому из-за давления на УПЦ

Глава РПЦ заявил о начале полномасштабных гонений на Украине
Дарья ИВАШКИНА
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси КириллФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам мировых церквей, в том числе к Папе Римскому Франциску, а также к генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, руководителям Франции и Германии из-за нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Как отметил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), вмешательство властей Украины в церковные дела приобрело характер грубого давления. «В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», - приводит слова патриарха отдел внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ.

В частности, Кирилл обратил внимание на то, что архиереев УПЦ вызывают на «беседы» и допросы в Службу безопасности Украины (СБУ), задерживают под различными предлогами и пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в «государственной измене» и «разжигании религиозной вражды».

Кроме того, в своем послании глава РПЦ указал и на попытки киевских властей лишить УПЦ законных прав на пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами, которые считаются главными монашескими обителями православной Украины.

В связи со всем этим патриарх Кирилл призвал глав мировых церквей и международных организаций «приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной президент незалежной Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость. Таким образом глава соседнего государства предпринял попытку добиться признания неканонических религиозных структур.

А не так давно украинский лидер объявил о том, что 15 декабря в незалежной пройдет так называемый объединительный собор, на котором планируют создать новую, не связанную с Москвой, автокефальную церковь. Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий отказался участвовать в этом сборище и отправил приглашение обратно в Стамбул.

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