2018-12-18T13:33:49+03:00
Происшествия

Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта в войсках

Кроме того, за это время удалось пресечь деятельность 25 экстремистских группировок
Дарья ИВАШКИНА
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Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратила четыре теракта в войскахСотрудники департамента военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратила четыре теракта в войскахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев заявил, что за последние пять лет сотрудники ведомства предотвратили четыре теракта, направленные против российских военнослужащих.

«Предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности», - сказал генерал-полковник в интервью ТАСС накануне 100-летия отечественной военной контрразведки. Кроме того, по его словам, удалось пресечь деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

Также Юрьев подчеркнул, что еще одной из важных частей работы его департамента является борьба с коррупцией. Так, за пять лет военная контрразведка предотвратила ущерб бюджету на 75 миллиардов рублей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре директор ФСБ РФ Александр Бортников объявил о том, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в течение 2018 года поймали в России 236 членов террористических группировок.

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