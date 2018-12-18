2018-12-18T12:30:46+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул на территории завода «Зингер» в Подмосковье

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пожар вспыхнул на территории завода «Зингер» в ПодмосковьеПожар вспыхнул на территории завода «Зингер» в ПодмосковьеФото: кадр с видео
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Во вторник, 18 декабря, пожар вспыхнул на территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске. Загорелся складское помещение, расположенное по адресу: улица Комсомольская, дом 1. По последним данным, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 10:15 мск. При этом в настоящее время с огнем борются уже 65 человек. Также к тушению привлечена 21 единица техники.

Обстоятельства ЧП выясняются.

По предварительной информации, в горящем здании находятся медикаменты.

Пожар на заводе «Зингер» произошел в Подмосковье.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Подольске. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в этом подмосковном городе горели строительные склады. Тогда огнем были объяты более1,5 тысячи квадратных метров.

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