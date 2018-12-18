2018-12-18T21:14:09+03:00
Политика

Стало известно, кто заменит Маккейна в Сенате Конгресса США

Сенатором от штата Аризона станет пилот ВВС Марта Максалли
Алена Басавина
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Маккейн скончался 25 августа 2018 годаМаккейн скончался 25 августа 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пилот ВВС США Марта Максалли займет место Джона Маккейна на посту сенатора штата Аризона в Конгрессе США. Об этом рассказал губернатор Аризоны Даг Дьюси.

«Марта прослужила в вооруженных силах 26 лет, шесть раз перебрасывалась на Ближний Восток и в Афганистан, стала первой женщиной-летчиком, участвовавшей в боевых действиях и командовавшей подразделением в бою», - приводит ТАСС слова Дьюси. Он указал, что Максалли последние четыре года представляла в Конгрессе Южную Аризону.

Напомним, что сенатор от штата Аризона, член Республиканской партии Джон Маккейн скончался 25 августа 2018 года в возрасте 81 года. Политик боролся с опухолью головного мозга, перенес несколько операций, однако состояние его здоровья продолжало ухудшаться. В результате он принял решение отказать от лечения.

После смерти должность сенатора Аризоны временно занимал член верхней палаты Конгресса США от Аризоны Джон Кайл. В отставку он уйдет 31 декабря.

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