Патриарх Кирилл заявил, что киевские политики ведут народ к погибели

19 Дек. 15:47 2018-12-19T15:47:06+03:00

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Политика киевских властей и создание на Украине новой религиозной структуры приведут к духовной погибели страны. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время служения в Николо-Угрешском монастыре.

Он подчеркнул, что очередь переживает из-за происходящих на Украине событий, поскольку они являются наглядным примером того, как ложь, которая является сильным инструментом воздействия на человеческое сознание, сбивает людей с пути, искажает их жизнь и при этом приобретает какие-то "фантастически размеры",

"И когда ложно указывается тот путь, который отрывает людей от истинной церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь, вот этот путь в духовное никуда, этот путь к погибели", - цитирует ТАСС патриарха.

По словам епископа, сейчас верующие особенно усердно молятся о своих братьях и сестрах, а также Украинской православной церкви, о том, чтобы "никакая сила лжи не погубила духовную жизнь близкого нам братского народа".

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 декабря в Киеве был созван "объединительный собор", на котором предстоятелем так называемой единой поместной церкви был избран Епифаний.