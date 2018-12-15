"Участники лжесобора и Иуды будут стерты из памяти": РПЦ ответила на создание на Украине новой церкви

Субботним утром, еще до старта в Киеве так называемого "объединительного собора", интернет наводнили снимки собравшихся в центре украинской столицы, вроде как митингующих за новую, независимую от Москвы церковь. Как оказалось, свезли бюджетников. Причем насчет задач просветили плохо - в эфире украинского ТВ одна из участниц гордо сообщила, что собрались они тут в поддержку митрополита Онуфрия. А глава Украинской православной церкви, как и его духовенство, участвовать в этом церковном шабаше, возглавляемом Петром Порошенко и раскольниками, отказался. "Трагифарс", - лаконично охарактеризовал эту сценку официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.

Далее украинские СМИ наводнила новость, что в действе будет участвовать и Константинопольский Патриарх Варфоломей, вздумавший единолично и вопреки всем канонам предоставить Украинской церкви автокефалию, которая ну очень нужна Порошенко перед выборами. Греческие журналисты быстро сообщили, что это фейк - Варфоломей сидит в своем Стамбуле. А вот другая громкая и уже неудобная для украинских СМИ новость оказалась правдой.

- Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия - на разговор с президентом! - рассказал в Фейсбуке глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Но на это сборище владыка тем не менее не явился. А вот двое архиереев УПЦ все-таки пришли, добровольно. Это митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Сюрприз? Отнюдь. Именно эти двое никогда не скрывали своего желания получить автокефалию, единственные приходили на встречу к президенту, а Симеона и вовсе прочили на место главы новой церкви.

- Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи, - объявил открывавший действо Порошенко.

Если все пойдет по его плану, то к Рождеству Варфоломей может даровать томос (указ) об автокефалии.

Наблюдая за новостями из Киева, глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что в истории церкви уже были такие "разбойничьи" соборы. Например, обновленческий "собор" 1923 года при поддержке ГПУ. Тогда ГПУ, сейчас СБУ...

- Разумеется, они не имели такого названия в тот момент, когда проводились. И по внешнему виду, и по составу участников они могли не отличаться от обычных соборов. Но церковь постфактум отвергала их решения, анафематствовала их участников, а самим этим собраниям присваивала наименование "разбойничьих", или иные уничижительные наименования, - говорит владыка. - Происходящее в Киеве удивительным образом напоминает то, что 95 лет назад происходило в Москве. И там и тут – ярко выраженная поддержка Константинополя. И там и тут – активная поддержка государственной власти. И там и тут – кураторы от властей. Только теперь из Константинополя прибыл не архимандрит, а митрополит, а вместо ГПУ действует СБУ, которое попыталось обеспечить явку некоторых архиереев. Одного даже похитили и насильственно доставили в Киев, но он все-таки не пошел на "совет нечестивых". Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, конечно, не может не огорчать. Но не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется 6 или 7, а не двое.

Отдельно остановился он и на фотографиях с этого сборища.

- Филарет Денисенко (глава "Киевского патриархата". - Ред.) только недавно заявлявший, что он патриархом был и останется до смерти, сидит без патриаршего куколя, но и без митрополичьего клобука, с обнаженной головой. Остальные – в скуфьях. Как будто не собор проводят, а какую-то тайную сходку. Один из канонических архиереев (речь об эпатажном Драбинко. - Ред.) прибыл в фиолетовом подряснике с накинутой поверх него черной пелеринкой. Экстравагантность нарядов лишь подчеркивает заведомо нелигитимный характер сборища, - отмечает митрополит.

Показательно, что никто в православном мире этот "собор" замечать не стал.

- Ни одна Поместная церковь (всего их 15. - Ред.) не направила приветствия этому сборищу, как ни одна не поддержала действий Патриарха Варфоломея по его подготовке на протяжении всего подготовительного периода. Каким бы ни был исход "собора", кого бы ни избрали главой создаваемой структуры, уже очевидно: план Патриарха Варфоломея провалился, склонить каноническую церковь к участию в создании новой структуры не удалось, епископат (за исключением двух предателей) проявил единодушие, стойкость и мужество. Судьба "лжесобора" повторит судьбу других подобных сборищ, имевших место в истории. Его участники будут стерты из исторической памяти церкви, "как прах, возметаемый ветром с лица земли". А церковь каноническая, несмотря на оказываемое на нее давление, несмотря на похищения архиереев, вызовы в СБУ священников, захваты храмов, угрозы отчуждения церковного имущества у крупнейших монастырей, стояла и будет стоять. "И врата ада не одолеют ее" (Мф. 16:18), - заключает митрополит Иларион.

P.S. В шестом часу по киевскому времени предстоятелем так называемой единой поместной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - был избран раскольник из "Киевского патриархата" митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ему всего 39 лет. Он считается одним из ближайших соратников Филарета.

А объявил об этом чиновник - министр культуры Украины Евгений Нищук. А церковь по конституции от государства отделена. Но это, видимо, такие мелочи. Порошенко следом под звон колоколов поздравил подельников с созданием "Украинской поместной православной автокефальной церкви".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682439" frameborder="0"></iframe> Порошенко объявил о создании поместной автокефальной православной церкви.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед:

"Религиозные гонения могут привести к восстанию"

- Большинство участников "собора" было от Филарета, вот его креатуру и поставили. А предатели Драбинко и Шостацкий всю чашу позора испили на месте - они явно рассчитывали на большее. Решать митрополиту Онуфрию, но, думаю, их теперь изгонят из канонической церкви.

В целом итог предсказуемый. У "Киевского патриархата" поменялся лидер, и раскольники трансформировались. Посмотрим, как эта структура заживет на практике. Могут начаться захваты имущество канонической церкви в пользу этой. Но история показывает, что именно религиозные гонения зачастую становились последней каплей и точкой сбора здоровых сил для восстания.

ОФИЦИАЛЬНО

Предатели - на выход

-Люди (Драбинко и Шостацкий. - Ред.) сами захотели отлучить себя от своей церкви. Мы будем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим в Поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся, - заявил в субботу вечером глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент украинской службе BBC.

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