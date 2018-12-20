2018-12-20T08:03:57+03:00
Звезды

Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Актер снялся в новогодней рекламе Google [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»Фото: кадр с видео
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Маколей Калкин вернулся на экраны в образе Кевина Маккаллистера: он повторил культовые сцены из фильма «Один дома», ассоциирующегося у многих с Новым годом и Рождеством, в рекламе голосового помощника Google.

По сценарию ролика, повзрослевший главный герой в исполнении 38-летнего актера снова остается один дома на новогодние праздники. Только вот никаких проблем у него не возникает, так как Google Assistant помогает ему их решить. В частности, голосовой помощник запускает операцию «Кевин», которая создает иллюзию, что в доме находится много людей, и тем самым отпугивает грабителей.

38-летний Маколей Калкин повторил сцены из "Один дома".Актер снялся в новогодней рекламе Google

Стоит отметить, что видео стало настоящим хитом: за сутки его посмотрели более четырех миллионов раз.

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