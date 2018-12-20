Турция сменила посла в России

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-20T08:51:46+03:00

Новым дипломатическим представителем республики в РФ стал руководитель департамента МИД по консульским вопросам Мехмет Самсар

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В четверг, 20 декабря, появилась информация о том, что Турция сменила послов в 25 различных странах, в том числе в России.

Как стало известно, новым представителем республики в нашей стране стал руководитель департамента министерства иностранных дел по консульским вопросам Мехмет Самсар. Именно он теперь займет место Хюсейина Дириоза, передает агентство Anadolu.

Стоит отметить, что Анкара также сменила послов в таких государствах, как Украина, Узбекистан, Австралия, Австрия, Бразилия, Испания, Португалия и Румыния.

Кстати, напомним о недавнем скандале с еще одним турецким дипломатом. Как сообщал сайт kp.ru, в ноябре посол республики в Уганде Седеф Явузальп была отозвана на родину. Поводом стала опубликованная в соцсетях и ряде СМИ фотография, сделанная на приеме в честь национального праздника Турции - Дня республики, на которой дипломат запечатлена в древнегреческой одежде.