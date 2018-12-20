2018-12-20T09:55:21+03:00
Политика

Порошенко уволил своего советника по гуманитарным вопросам

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец занимала эту должность с осени 2014 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника по гуманитарным вопросамПрезидент Украины Петр Порошенко уволил своего советника по гуманитарным вопросамФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко накануне отправил в отставку своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец, которая занимала эту должность с осени 2014 года. Соответствующий указ главы соседнего государства опубликован его пресс-службой.

«Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)», - говорится в тексте документа.

О причинах такого решения Порошенко ничего не сказано.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Ольга Богомолец – депутат Верховной рады, возглавляет парламентский комитет по вопросам здравоохранения и неоднократно подвергала критике проводимую в стране медицинскую реформу.

А в конце октября она в своем блоге на портале «Украинская правда» поделилась с соотечественниками крамольной мыслью: нынешняя ситуация в стране намного хуже, чем была во времена правления Виктора Януковича, а так называемая «революция достоинства» породила «монстров» – олигархов у власти, которые используют псевдопатриотизм для запугивания населения.

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