2018-12-20T10:32:50+03:00
В мире

Вашингтон планирует полностью перейти на экологически чистые источники энергии к 2032 году

Мэр города Мюриэл Боузер поддержала проект
Сакина НУРИЕВА
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Вашингтон планирует полностью перейти на экологически чистые источники энергии к 2032 годуВашингтон планирует полностью перейти на экологически чистые источники энергии к 2032 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Городской совет Вашингтона единогласно принял законопроект, согласно которому американская столица к 2023 года должна полностью перейсти на экологически чистые источники энергии. Такие изменения помогут сократить объем выбросов загрязнающих веществ.

Председатель Совета Фил Мендельсон считает, что законопроект позволит разработать аналогичные инициативы в других городах страны.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер уже поддержала проект и намерена его подписать. После этого Конгресс будет иметь право на вето в течении 30 дней. Если за этот период никто не захочет накладывать вето на документ, закон вступит в силу.

Согласно законопроекту, к 2032 году город полностью перейдет на возобновляемые источники при производстве электроэнергии и больше не будет использовать ископаемое топливо.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что ученые предлагают сделать пустыню Сахару гигантской электростанцией.

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