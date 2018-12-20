Десантники США уронили с самолета парашют на промзону в Японии

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-20T10:27:01+03:00

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В четверг, 20 декабря, появилась информация о том, что американские военнослужащие во время учений по десантированию техники и грузов, которые проводились на полигоне Фудзи-Санроку в Японии, случайно уронили с самолета парашют. Как стало известно, парашют упал с транспортного воздушного судна С-130 на территории промышленной зоны в префектуре Яманаси, которая находится на острове Хонсю. По некоторым данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Командование вооруженных сил США в Японии уже уведомило о случившемся министерство обороны Страны восходящего солнца. При этом в настоящее время сотрудники японского оборонного ведомства выясняют, не были ли по ошибке сброшены на промзону и какие-либо американские грузы, сообщает телеканал NHK.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре в небе над Японией столкнулись два американских военных самолета - истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130.