2018-12-20T10:27:01+03:00
В мире

Десантники США уронили с самолета парашют на промзону в Японии

Инцидент произошел во время учений по десантированию техники и грузов
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Десантники США уронили с самолета парашют на промзону в ЯпонииДесантники США уронили с самолета парашют на промзону в ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 20 декабря, появилась информация о том, что американские военнослужащие во время учений по десантированию техники и грузов, которые проводились на полигоне Фудзи-Санроку в Японии, случайно уронили с самолета парашют. Как стало известно, парашют упал с транспортного воздушного судна С-130 на территории промышленной зоны в префектуре Яманаси, которая находится на острове Хонсю. По некоторым данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Командование вооруженных сил США в Японии уже уведомило о случившемся министерство обороны Страны восходящего солнца. При этом в настоящее время сотрудники японского оборонного ведомства выясняют, не были ли по ошибке сброшены на промзону и какие-либо американские грузы, сообщает телеканал NHK.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре в небе над Японией столкнулись два американских военных самолета - истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой
Путин помиловал пятерых россиян
США планируют ввести новые санкции против Китая
Курс доллара превысил 68 рублей
Путин считает спецслужбы опорой России в борьбе с терроризмом
Верховный суд разработал законопроект об уголовном проступке
Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой
На Украине верующие устроили митинг возле здания Верховной рады
После принятия закона об УПЦ депутаты Верховной рады начали драку
США прекращает авиаудары в Сирии
В МИД Германии опасаются, что вывод войск США из Сирии навредит борьбе с ИГ*
Путин рассказал о программе по возвращению российских детей из Сирии
Путин заявил, что Россия не мешает проходу судов в Керченском проливе
Польша отзовет своего посла на Украине
Порошенко: Украина максимальном укрепила линию обороны
Путин назвал идею объединения Сахалина и Приморья внутренним делом регионов
Государственная дума не проведет новогодний корпоратив
Путин призвал СМИ быть максимально объективными
Путин: "Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны"
Путин признал факт применения допинга российскими спортсменами
УПЦ боится агрессии в свой адрес из-за переименования