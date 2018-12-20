Автошколы предложили проверять знания ПДД у водителей при замене прав

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-20T11:06:18+03:00

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В четверг, 20 декабря, стало известно о предложении обязать водителей при замене прав проходить тест на знание правил дорожного движения (ПДД). С такой инициативой выступил в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол в Москве директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков. По его мнению, это поможет повысить уровень подготовки автомобилистов и снизит аварийность на дорогах.

Между тем глава ГИБДД Михаил Черников призвал отнестись к этой идее с осторожностью и заметил, что тестирование можно было бы сделать добровольным, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре стало известно о намерении МВД России в начале следующего года внести в правительство проект постановления, предусматривающий изменения в сдаче экзаменов на водительские права. В частности, согласно этому документу, планируется объединить испытания в городе и на учебной площадке, то есть проверять кандидатов в водители только в условиях реального дорожного движения.