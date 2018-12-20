Путин заявил, что доволен работой российского правительства

20 Дек. 12:33 2018-12-20T12:33:29+03:00

В этот четверг проходит традиционная встреча президента РФ с российскими и иностранными журналистами [видео]

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Президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что доволен работой российского правительства.

- В целом, да, - сказал российский лидер, отвечая на вопрос, доволен ли он командой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, проходит традиционная ежегодная большая пресс- конференция президента РФ Владимира Путина. Для нынешнего главы нашего государства она уже 14-я по счету.

Стоит отметить, что накануне в Кремле назвали основные темы пресс-конференции Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из главных тем станет развитие российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры.

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