2018-12-20T12:46:10+03:00
Политика

Путин рассказал о возможности ядерной войны

В этот четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, поделился своим мнение о возможности ядерной войны. Так, он выразил сожаление, что нарастает тенденция недооценки опасности такого развития событий.

- Опасность такого развития событий уходит, кажется нереальной. Но если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации. Вопрос серьезный, жаль, что такая тенденция недооценки имеет место. Есть опасности, в чем они заключаются? Во-первых, развал системы сдерживания гонки вооружений. <…> Теперь США еще и выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. Если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат, мы будем вынуждены ответить, чтобы обеспечить свою безопасность, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой глава нашего государства отвечает на вопросы представителей СМИ.

Сколько продлится мероприятие, пока неизвестно. Так, в прошлом году оно длилось почти четыре часа. А абсолютный рекорд был установлен в 2008 году: тогда Путин общался с журналистами в течение четырех часов 40 минут.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА НА САЙТЕ KP.RU

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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