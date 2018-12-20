Путин объяснил, с чем связано повышение НДС

20 Дек. 12:48 2018-12-20T12:49:35+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин повышения налога на добавочную стоимость (НДС) является необходимость понижения не-нефтегазового дефицита. Об этом глава государства сказал в ходе выступления на большой пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

Он напомнил, что сейчас профицитный бюджет России составляет 2,1%, что является хорошим показателем, но нельзя забывать и о понятии не-нефтегазового дефицита, который постепенно сокращается, благодаря усилиям правительства. В следующем году он должен опустится уже до 6%.

"Повышение НДС связано, в том числе, с необходимостью удержать этот показатель", - пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что в условиях экономических изменений властям удалось сохранить почти все льготы: по производству лекарств, детских товаров, для ИТ-компаний. Кроме того, ЦБ продолжит принимать меры по предотвращению роста цен и инфляции.

"Здесь есть и плюсы, и минусы, но это делается для того, чтобы, в том числе, избежать роста инфляции и цен, поэтому, в целом, я считаю, что решение правильное, сбалансированное", - добавил президент.

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