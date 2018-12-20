Алишера Усманова назвали бизнесменом года по версии российского Forbes
Совладельца "Холдинговой компании USM" Алишера Усманова назвали бизнесменом года по версии российского Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.
Отметим, что USM контролирует горно-металлургическую компанию "Металлоинвест" и сотовый оператор "Мегафон". Кроме того, холдинг Усманова также является совладельцем Mail.ru Group.
Бизнесмен занял первую позицию в рейтинге благодаря рекордному числу крупных сделок в 2018 году. Алишеров перенаправил компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в РФ, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи.
В этом году предприниматель продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" за £550 млн ($696,4 млн) и подписал соглашение с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России
Кроме того, бизнесмен за £550 млн ($696,4 млн) продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном продвижении AliExpress в России.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что журнал Forbes внес главу Банка России Эльвиру Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года.