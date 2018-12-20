2018-12-20T13:05:49+03:00
Экономика

Алишера Усманова назвали бизнесменом года по версии российского Forbes

Предприниматель продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" за $696,4 млн
Сакина НУРИЕВА
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Алишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАССАлишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Совладельца "Холдинговой компании USM" Алишера Усманова назвали бизнесменом года по версии российского Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Отметим, что USM контролирует горно-металлургическую компанию "Металлоинвест" и сотовый оператор "Мегафон". Кроме того, холдинг Усманова также является совладельцем Mail.ru Group.

Бизнесмен занял первую позицию в рейтинге благодаря рекордному числу крупных сделок в 2018 году. Алишеров перенаправил компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в РФ, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи.

В этом году предприниматель продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" за £550 млн ($696,4 млн) и подписал соглашение с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России

Кроме того, бизнесмен за £550 млн ($696,4 млн) продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном продвижении AliExpress в России.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что журнал Forbes внес главу Банка России Эльвиру Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года.

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