2018-12-04T18:07:25+03:00
Политика

Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года

Глава Банка России заняла 49-ю строчку рейтинга
Алена Басавина
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Набиуллина попала в список самых влиятельных женщин мираНабиуллина попала в список самых влиятельных женщин мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщина мира за 2018 год. Первое место в списке заняла канцлер Германии Ангела Меркель.

Всего в рейтинге представлено сто имен. Восьмой раз подряд первое место досталось немецкому лидеру.

На второе место поместили британского премьер-министра Терезу Мэй. На третьей строчке расположилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Четвертое место у президента автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра. Пятерку самых влиятельных завершила глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments Абигейл Джонсон.

Отметим, что в список вошла также глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ей дали 49-место, за ней идет американская певица Бейонсе.

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