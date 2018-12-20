Путин: Россия выделит 1 трлн 376 млрд рублей на поддержку промышленности

20 Дек. 13:02 2018-12-20T13:02:39+03:00

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Президент РФ Владимир Путин признал, что власти оказывают недостаточно поддержки российской промышленности. По его словам, именно поэтому сейчас у правительства запланирован целый ряд программ по данному направлению. Об этом глава государства заявил в четверг, 20 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что в целом промышленный рост выше чем рост ВВП, фиксируются хорошие показатели. При этом легкая промышленность развивается особенно быстро. Только производство продуктов питания выросло на 13% за последние годы.

"Достаточная ли поддержка производства? Недостаточная. Поэтому мы наметили целый ряд программ, связанных с поддержкой отдельных отраслей производства. До 2024 года она составит 1 триллион 376 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

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