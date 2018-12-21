2018-12-21T09:29:07+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у Донхлеббанка и Руссобанка

Оба кредитных учреждения являются участниками системы страхования вкладов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банковЦБ РФ отозвал лицензии у двух банковФото: REUTERS
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Центральный Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Ростове-на-Дону Донхлеббанка и московского Руссобанка. Оба кредитных учреждения являются участниками системы страхования вкладов и занимают 298-е и 268-е место в банковской системе. Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора.

Отмечается, что лицензия Донхлеббанка, занимающегося финансированием комплексных строительных проектов, была отозвана в связи с возникновением множества нарушений. Так, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов, а в ее деятельности прослеживались признаки вывода ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Что касается Руссобанка, то он был уличен в неоднократных нарушениях законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем. Также организация оказалась вовлечена в сомнительные транзитные операции, в большей степени связанные с теневой продажей наличных средств и их выводом за рубеж, передает ЦБ.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце регулятор отозвал лицензии также у трех страховых компаний. Разрешение на осуществления деятельности еще одного кооператива было приостановлено

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