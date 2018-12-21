Тверской суд рассмотрит ходатайство МВД о заочном аресте Браудера

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-21T10:32:47+03:00

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Тверской суд Москвы рассмотрит очередное ходатайство министерства внутренних дел России о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвиняется в организации преступного сообщества. Известно, что слушание по данному вопросу состоится уже в эту пятницу, 21 декабря.

"Рассмотрение ходатайства следователя назначено на сегодня в 11:00", - сообщили в суде.

По данным "Интерфакса", следователь также вынес постановление об объявлении американского бизнесмена в международный розыск.

Напомним, что ранее Уильям Браудер уже был дважды заочно осужден в России за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и преднамеренное банкротство и приговорен к 9 годам лишения свободы. Реального наказания финансист смог избежать, лишь потому что заблаговременно сбежал из страны.

В новом же деле говорится о том, что многие соратники Браудера покинули этот мир при загадочных обстоятельствах и, скорее всего, не по своей воле. Сайт kp.ru писал о том, что основатель фонда подозревается в причастности к их отравлению.