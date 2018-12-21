2018-12-21T11:32:04+03:00
Политика

Закон о переименовании УПЦ МП направлен на подпись Порошенко

Киевские власти хотят назвать каноническую украинскую церковь "российской"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Раде поддержали законопроект о лишении УПЦ ее названияВ Раде поддержали законопроект о лишении УПЦ ее названияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата направлен на подпись президенту страны Петру Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Напомним, что речь идет о документе, который был принят украинским парламентом в четверг, 20 декабря. Сайт kp.ru писал о том, что, согласно ему, каноническая УПЦ должна быть насильно переименована в "российскую". Делается это якобы с той целью, чтобы обозначить принадлежность структуры, а на деле же ради новой украинской раскольнической церкви Стамбульского патриархата. Киевские радикалы уже давно агрессивно настроены против всего российского, и УПЦ не станет исключением.

В самой канонической структуре данный законопроект назвали нарушением фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений и попросили Порошенко наложить на него вето.

Между тем, на сайте Верховной Рады говорится о том, что документ уже направлен на подпись президенту.

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