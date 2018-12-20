УПЦ боится агрессии в свой адрес из-за переименования
Переименование канонической Украинской православной церкви может привести к агрессии против нее. Об этом сообщается на официальном портале информационно-просветительского отдела УПЦ.
«Внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений», - указано на сайте.
Напомним, что 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект, лишающий названия УПЦ. Документ поддержали 240 украинских депутатов при минимуме в 226 голосов.
Помешать данному событию попытались верующие Украинской православной церкви. Они собрались у здания парламента для проведения молебна о невмешательстве власти в дела церкви.
Ранее спикер парламента Украины Андрей Парубий отметил, что УПЦ получит название «Российская православная церковь». По его словам, теперь в стране только одна украинская православная церковь.
Создание новой церковной структуры на Украине прошло 15 декабря в Киеве при активной поддержке президента Петра Порошенко. На так называемом «объединительном соборе» для новой православной церкви был выбран глава Епифаний Думенко.
Участвовать в соборе архиереи УПЦ МП отказались. В РПЦ мероприятие назвали ничтожным и усомнились в том, что Епитафия признает мировое православное сообщество.