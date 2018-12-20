2018-12-20T16:49:33+03:00
Общество

УПЦ боится агрессии в свой адрес из-за переименования

Каноническая церковь Украины считает, что решение Верховной рады может вызвать нарушение права на свободу совести и религиозных убеждений
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments32
Возле здания Верховной рады проходит молебен Фото: УПЦ МПВозле здания Верховной рады проходит молебен Фото: УПЦ МП
Изменить размер текста:

Переименование канонической Украинской православной церкви может привести к агрессии против нее. Об этом сообщается на официальном портале информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений», - указано на сайте.

Напомним, что 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект, лишающий названия УПЦ. Документ поддержали 240 украинских депутатов при минимуме в 226 голосов.

Помешать данному событию попытались верующие Украинской православной церкви. Они собрались у здания парламента для проведения молебна о невмешательстве власти в дела церкви.

Ранее спикер парламента Украины Андрей Парубий отметил, что УПЦ получит название «Российская православная церковь». По его словам, теперь в стране только одна украинская православная церковь.

Создание новой церковной структуры на Украине прошло 15 декабря в Киеве при активной поддержке президента Петра Порошенко. На так называемом «объединительном соборе» для новой православной церкви был выбран глава Епифаний Думенко.

Участвовать в соборе архиереи УПЦ МП отказались. В РПЦ мероприятие назвали ничтожным и усомнились в том, что Епитафия признает мировое православное сообщество.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой