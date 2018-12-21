2018-12-21T15:40:17+03:00
Политика

Путин поручил Медведеву проконтролировать реализацию нацпроектов в регионах

В ответ премьер-министр РФ пообещал, что члены правительства будут лично следить за исполнением указаний на территориях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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всего на реализацию нацпроектов выделено 20,8 трлн рублейвсего на реализацию нацпроектов выделено 20,8 трлн рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву лично проконтролировать реализацию национальных проектов в регионах. Глава государства выразил надежду на том, что министры и другие члены правительства будут уделять мониторингу исполнения поставленных задач самое пристальное внимание.

"Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание Медведева на то, что следить за показатели нужно не только через компьютеры, но и наблюдая за происходящим в регионах лично. Премьер, в свою очередь. пообещал выполнил поручение.

"Все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И конечно, я тоже этим займусь", - цитирует ТАСС политика.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что всего на реализацию нацпроектов было выделено 20,8 трлн рублей. Речь идет о 12 программах в сферах здравоохранения, образования, науки, экономики и др.

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