Встреча Путина с парламентариями состоится 25 декабря

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-21T15:45:56+03:00

В ходе нее глава государства даст итоговую оценку работы высшего законодательного органа в 2018 году

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Президент России Владимир Путин проведет встречу с депутатами и сенаторами в ближайший вторник, 25 декабря. В рамках данного мероприятия будут подведены итоги работы парламента в 2018 году. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления с заключительным словом на закрытии осенней сессии.

"Итоговую оценку нашей работы мы получим на предстоящей встрече с президентом РФ, которая планируется 25 декабря. Имею в виду встречу президента с членами Совета Госдумы и Совета Федерации", - заявила сенатор.

При этом она сама подвела небольшие итогам прошедших 23 заседаний Совфеда. Так, за последний год было одобрено более 570 законов. Кроме того, сенаторы внесли в Государственную думу около 150 проектов. Важными достижениями Матвиенко назвала принятие законов из социального блока, а также отмену национального роуминга, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что последний документ, касающийся операторов мобильной связи, был одобрен только в эту пятницу, 21 декабря.