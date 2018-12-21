2018-12-21T16:05:42+03:00
Политика

Россия выслала шведского дипломата из страны

По данным СМИ, речь идет об атташе посольства по культуре Калле Книйвилле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Швеция сообщила о высылке своего дипломата из РоссииШвеция сообщила о высылке своего дипломата из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия выслала из страны атташе посольства Швеции по культуре, журналиста Калле Книйвилля. Такая мера была принята в рамках ответа на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам.

Как сообщает издание Expressen со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел североевропейского государства, в ближайшее Книйвилля вернется на родину. Эту информацию подтвердила и его супруга Мария Санделин

"Он будет поздно вечером. Он узнал об этом всего несколько дней назад", - приводит издание слова женщины.

В российском внешнеполитическом ведомстве данное сообщение пока никак не прокомментировали.

Между тем, напомним, сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года сама Швеция присоединилась к ряду западных стран, которые решили выслать дипломатов РФ в связи с расследованием дела об отправлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Тогда на родину из Стокгольма вернулся один сотрудник нашего посольства.

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