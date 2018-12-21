Россия успешно протестировала сверхзвуковую ракету «Циркон»

СЕГОДНЯ 17:45 2018-12-21T17:45:08+03:00

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Россия провела успешное испытание сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», против которой США в настоящий момент не имеют защиты. Об этом сообщило издание CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.

Как отмечает издание, с 2015 года Россия провела пять тестирований. Последнее из них было проведено 10 декабря.

В ходе испытаний удалось развить скорость до максимальной скорости 8 Маха, это в восемь раз превышает скорость звука.

В США уверены, что ракета предназначена для ударов по цели на суше, так и на судна в море. Кроме того, в Вашингтоне считают, что Россия смогла добиться «устойчивого полета», что в свою очередь «имеет решающее значение в развитии гиперзвукового оружия».

По словам одного из источников CNBC, что производство «Циркона» планируется начать в 2021 году, в арсенал он поступит не ранее 2022 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Китае прошли первые успешные испытания российской системы С-400.