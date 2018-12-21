2018-12-21T11:06:36+03:00
В мире

В Китае прошли первые успешные испытания С-400

Ракета 48Н6Е поразила цель на предельной дальности - около 250 км
Сакина НУРИЕВА
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В Китае прошли первые успешные испытания С-400В Китае прошли первые успешные испытания С-400Фото: c cайта Министерства обороны России.
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В Китае народно-освободительной армией впервые были проведены успешные испытания приобретенной в России зенитной ракетной системы С-400. Устройство поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с.

Ракета 48Н6Е обезвредила цель на предельной дальности - около 250 км. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия завершила поставки всех купленных в рамках контракта Китаем истребителей Су-35.

В 2015 году КНР и РФ договорились о приобретении китайской стороной 24 истребителей на сумму порядка $2,5 млрд. В 2016 году Китаю были переданы первые четыре истребителя, еще 10 - в 2017-м году. В 2018 году Китай получил последние 10 истребителей Су-35.

Предполагается, что Пекин и Москва также обговаривали поставку другой техники. Полная реализация контракта завершится в 2019-2020 году.

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