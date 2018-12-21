Финансисту Уильяму Браудеру предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 17:08 2018-12-21T17:08:21+03:00

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Британскому финансисту Уильяму Браудеру заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества. Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест главы фонда Hermitage Capital.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - передает РИА Новости слова судьи Алексей Криворучко.

Напомним, что ранее следствие вынесло постановление об объявлении его в международный розыск.

Напомним, что ранее Уильям Браудер уже был дважды заочно осужден в России за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и преднамеренное банкротство и приговорен к 9 годам лишения свободы. Реального наказания финансист смог избежать, поскольку заблаговременно сбежал из страны.

В новом же деле говорится о том, что многие соратники Браудера покинули этот мир при загадочных обстоятельствах и, скорее всего, не по своей воле. Сайт kp.ru писал о том, что основатель фонда подозревается в причастности к их отравлению.