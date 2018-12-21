Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»
Популярная российская теннисистка Мария Шарапова совместно с другими знаменитостями на камеру спеля песню Wannabe знаменитой британской группы Spice Girls. Клип появился на YouTube-канале Vogue Russia.
Помимо спортсменки в съемках видео приняли участие такие личности, как предпринимательница Оливия Палермо, польская модель Магдалена Фраковяк и другие.
31-летняя Шарапова позже призналась, что смущалась, когда делала видео.
Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe».Российская теннисистка призналась, что смущалась во время съёмок
– Да, на съемках этого видео мы немного смущались, - сообщила она в своем аккаунте в Twitter.
Spice Girls выпустила клип Wannabe в 1996 году. На протяжении семи лет песня лидировала в британских чартах.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сыграет за Россию на Олимпиаде-2020.