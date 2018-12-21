СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-21T17:35:31+03:00

Теннисистка Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe» Фото: REUTERS

Спортсменка призналась, что смущалась во время съёмок [видео]

Изменить размер текста: A A

Популярная российская теннисистка Мария Шарапова совместно с другими знаменитостями на камеру спеля песню Wannabe знаменитой британской группы Spice Girls. Клип появился на YouTube-канале Vogue Russia.

Помимо спортсменки в съемках видео приняли участие такие личности, как предпринимательница Оливия Палермо, польская модель Магдалена Фраковяк и другие.

31-летняя Шарапова позже призналась, что смущалась, когда делала видео.

Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe».Российская теннисистка призналась, что смущалась во время съёмок

– Да, на съемках этого видео мы немного смущались, - сообщила она в своем аккаунте в Twitter.

Spice Girls выпустила клип Wannabe в 1996 году. На протяжении семи лет песня лидировала в британских чартах.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сыграет за Россию на Олимпиаде-2020.