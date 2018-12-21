2018-12-21T18:24:37+03:00
Политика

МИД не исключает убийство россиянина в украинской колонии

На теле Валерия Иванова в ходе вскрытия нашли многочисленные серьезные повреждения
Алена Басавина
Поделиться:
МИД России прокомментировал гибель россиянина в украинской колонииМИД России прокомментировал гибель россиянина в украинской колонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Травмы погибшего во львовской колонии россиянина Валерия Иванова могут указывать на умышленное убийство. Такую позицию высказал МИД России.

По данным дипломатического ведомства, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе переломов 4-х ребер.

На данный момент по факту гибели гражданина России продолжается досудебная проверка. Генеральное консульство России во Львове находится в контакте с полицией Украины.

«Наши коллеги из Генерального консульства во Львове связались с родственниками погибшего и оказывают им необходимое содействие, в т.ч. в решении вопросов, связанных с передачей тела для захоронения», - указывает МИД.

Напомним, что 10 декабря в Генеральное консульство России во Львове поступили данные о гибели россиянина на территории колонии Дрогобыча. Валерий Иванов отбывал наказание «за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны».

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова заявила, что россиянин скончался в результате несчастного случая. Иванов якобы поднялся на складную лестницу, чтобы заменить лампочку, упал и ударился головой о металлическую урну. В результате сильного ушиба мгновенно наступила смерть.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп назвал себя жестким президентом во отношению к России
Водители не будут пересдавать экзамены при замене прав
В Госдуме дали ответ депутату Рады, который предложил объявить войну России
Полиция Вены задержала подозреваемого в стрельбе в центре города
Россия успешно протестировала сверхзвуковую ракету «Циркон»
В Раду Украины внесли проект обращения к президенту с просьбой объявить войну России
Эрдоган отложил операцию в Сирии из-за вывода американских войск
Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»
Финансисту Уильяму Браудеру предъявили обвинение
Два человека получили ранения в результате стрельбы в Вене
Кокорину и Мамаеву сменили статью на более тяжкую
Медведев сменил руководителя в Росимуществе
Россия выслала шведского дипломата из страны
Встреча Путина с парламентариями состоится 25 декабря
Путин поручил Медведеву проконтролировать реализацию нацпроектов в регионах
Сын убитого в Турции посла Карлова станет консулом России в Болгарии