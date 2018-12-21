МИД не исключает убийство россиянина в украинской колонии
Травмы погибшего во львовской колонии россиянина Валерия Иванова могут указывать на умышленное убийство. Такую позицию высказал МИД России.
По данным дипломатического ведомства, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе переломов 4-х ребер.
На данный момент по факту гибели гражданина России продолжается досудебная проверка. Генеральное консульство России во Львове находится в контакте с полицией Украины.
«Наши коллеги из Генерального консульства во Львове связались с родственниками погибшего и оказывают им необходимое содействие, в т.ч. в решении вопросов, связанных с передачей тела для захоронения», - указывает МИД.
Напомним, что 10 декабря в Генеральное консульство России во Львове поступили данные о гибели россиянина на территории колонии Дрогобыча. Валерий Иванов отбывал наказание «за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны».
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова заявила, что россиянин скончался в результате несчастного случая. Иванов якобы поднялся на складную лестницу, чтобы заменить лампочку, упал и ударился головой о металлическую урну. В результате сильного ушиба мгновенно наступила смерть.
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