2018-12-19T20:37:07+03:00
Политика

Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме

Валерий Иванов скончался в результате неудачного падения с лестницы
Алена Басавина
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Россиянин неудачно упалРоссиянин неудачно упалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянин Валерий Иванов скончался в колонии Дрогобыча Львовской области в результате несчастного случая. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.

«По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела», - приводит ТАСС слова Денисовой.

Иванов залез на складную лестницу, не удержался и упал на спину. Затылком он ударился о металлическую урну для мусора, в результате чего наступила смерть.Отмечается, что на данный момент по факту смерти россиянина возбуждено уголовное дело.

Стоит сказать, что ранее о смерти гражданина России сообщило посольство России на Украине. В диппредставительстве сообщили, что не располагают подробностями инцидента.

Однако представитель Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева заявила, что доброволец умер от побоев за сражение на стороне ЛНР.

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