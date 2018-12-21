Трамп назвал себя жестким президентом во отношению к России

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-21T18:57:42+03:00

Американский лидер считает, никто до него не был таким суровым и справедливым

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Трамп назвал себя самым жестким президентом США по отношению к России и КНР. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Никогда не было президента более жесткого (но справедливого) в отношении Китая и России», - написал Трамп. Он попросил «просто посмотреть на факты».

По его словам, недобросовестные СМИ пытаются обрисовать противоположную картину.

Напомним, что ранее Трамп пожаловался на низкий рейтинг своей популярности. По его словам, причиной потери доверия американцев стало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

Трамп утверждает, что его рейтинг должен быть на уровне 75%, а не 50%.Такое положение дел он назвал «президентским харрасментом».