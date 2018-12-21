2018-12-21T19:14:01+03:00
Политика

МИД России призвал власти Украины не вмешиваться в дела церкви

Ведомство считает, что Киев использует раскол в своих политических играх
Алена Басавина
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МИД России призвал Украину прекратить вмешательства в дела церквиМИД России призвал Украину прекратить вмешательства в дела церквиФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство иностранных дел России призвало украинскую власть прекратить вмешательство в дела церкви. Об этом сообщается в официальном комментарии ведомства.

«Призываем украинские власти не вмешиваться в дела Церкви, как полагается светскому государству», - указано в сообщении. Ведомство высказало обеспокоенность фактами дискриминации и насилия в отношении Украинской православной церкви и ее объектов культа.

Также МИД предполагает, что раскол церкви и намеренное столкновение православных верующих — инструменты политических игр Киева.

Напомним, что накануне Верховная рада приняла законопроект, лишающий УПЦ ее названия. Парламентарии захотели дать ей новое имя «Российская православная церковь». Данному собтию попытались помешать верующие Украинской православной церкви. Они собрались у здания парламента для проведения молебна о невмешательстве власти в дела церкви.

Позже экспертное управление Верховной рады отклонило проект из-за того, что она нарушает Конституцию.

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