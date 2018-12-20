2018-12-20T15:43:25+03:00
Общество

Верховная Рада приняла законопроект о лишении названия УПЦ

Документ поддержали 240 украинских депутатов при минимуме в 226 голосов
Алена Басавина
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УПЦ лишат названияУПЦ лишат названияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Верховная рада приняла закон, который лишает наименования Украинскую православную церковь Московского патриархата. Инициативу поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщает РИА Новости, в тексте закона указано, что «религиозные организации с центром в государстве-агрессоре обязаны сообщить об этом с своём полном официальном названии».

Отметим, что ранее спикер парламента Украины Андрей Парубий заявлял о смене названия УПЦ на «Российская православная церковь». По его словам, теперь в стране есть только одна украинская православная церковь.

Напомним, что 15 декабря в Киеве при поддержке президента Петра Порошенко прошел так называемый «объединительный собор». На нем для новой церкви Украины был выбран глава Епифаний Думенко.

Отметим, что в РПЦ мероприятие назвали ничтожным и усомнились в признании Епитафия мировым православным сообществом.

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