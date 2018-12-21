Трамп заявил, что боролся с ИГ* эффективнее других президентов США
Дональд Трамп заявил, что нанес больший ущерб террористам ИГ*, чем все предыдущие президенты США. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Я нанес больший ущерб ИГИЛ, чем все недавние президенты.... даже близко не сравнить!», - указал Дональд Трамп.
Ранее он назвал себя самым жестким президентом США по отношению к России и КНР.
Напомним, что военная операция против ИГ* в Ираке США начали в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года. 19 декабря 2018 года Дональд Трамп приказал вывести войска. Своё решение он мотивировал тем, что одержал победу над террористами.
Американские войска полностью покинут арабские республики через 60-100 дней. МИД России считает, что вывод американских войск поможет политическому урегулированию в арабских республиках.
*ИГ - Исламское государство - запрещенная в России террористическая группировка