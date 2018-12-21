Турция приветствует вывод американских войск из Сирии

СЕГОДНЯ 20:34 2018-12-21T20:34:41+03:00

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Турция поддержала решение США о выводе войск из Сирии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы приветствуем решение США о выводе войск из Сирии. Теперь нельзя допустить образования вакуума в Сирии», - передает слова министра телеканал NTV. По его словам, американские власти должны провести вывод войск скоординировано.

Министр отметил, что Штаты предприняли важный шаг для политического урегулирования в Сирии.

«Турция выступает за территориальную целостность Сирии. Мы давно боремся с группировкой «Исламское государство» и считаем, что она наконец побеждена», - сказал Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп приказал вывести войска из Сирии. Своё решение он мотивировал тем, что одержал победу над террористами. Американские войска полностью покинут арабскую республику через 60-100 дней.

* Исламское государство — запрещенная в России террористическая группировка