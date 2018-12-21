Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку ДРСМД

СЕГОДНЯ 20:50 2018-12-21T20:50:52+03:00

В ООН не одобрили резолюцию о ДРСМД Фото: REUTERS

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Генеральная Ассамблея ООН отклонила резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая была внесена Россией. В поддержку документа проголосовали 43 стран, против — 46 стран и еще 78 воздержались.

Среди стран, которые не одобрили резолюция, находятся США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Поддержку выразили страны Латинской Америки, Китай, Иран, Сирия и другие.

Российский документ призывал продолжить обсуждение сохранения договора РСМД, «как одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности».

Как сообщает ТАСС, во время выступления заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал договор важным шагом в ядерному разоружению. Он напомнил, что отказ от него приведет к гонке вооружений.

Напомним, что в конце октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен с Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам главы Белого дома, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает это соглашение.

МИД России уже неоднократно опровергал данные обвинения. Вашингтону ведомство напоминало о неукоснительном соблюдении всех условий соглашения.